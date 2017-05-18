Мастер-класс Студии Разговорного Английского

Наталья Шилова

Ученица Cтудии

Разговорного Английского

«Я очень благодарна Студии Разговорного Английского, что с вами я победила страх изучать английский язык. Благодарю за интересную методику. Вы сказали «нет» скучным урокам. Кстати очень удобно, что месячная программа доступна для изучения не 1 месяц, а 6 месяцев, поэтому есть возможность съездить отдохнуть, отвлечься на срочные дела и не переживать, что не успеете все изучить».