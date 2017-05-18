Мастер-класс Студии Разговорного Английского
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9 900 Руб
19 900 Руб
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Публичная оферта «Travel English»
Нажимая кнопку "Заказать" Вы безоговорочно принимаете условия, описанные на данной странице и другие договоренности размещенные на сайте eng-learn.ru Настоящая Оферта является предложением ИП Семенова Елизаветы Олеговна, далее именуемого «Сервис», действующего на основании свидетельства о регистрации №317784700143452 от 18.05.2017, заключения с вами, дееспособным физическим лицом либо юридическим лицом, далее именуемым «Пользователь», Пользовательского соглашения.
Поступление денежных средств в полном размере за оплаченный Пользователем заказ Мастер-класса, Программы, Подкаста, Компакт-диска, Курса, Тренинга, Коучинга, осуществленный им на Интернет-сайте eng-learn.ru (включая его поддомены), является полным и безоговорочным согласием (акцептом) Пользователя на заключение Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение») на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. Сайт – Интернет-сайт, принадлежащий Сервису и размещенный в сети Интернет по адресу: http://eng-learn.ru/, включая все его поддомены ( http://travelenglishpay.eng-learn.ru и пр.), разделы, страницы, файловую структуру и любые иные структурные элементы, контент, Обучающие объекты, исходный и объектный код, произведения дизайна, графики, аудиовизуальные произведения, фотографии;
1.2. Мастер-класс – информационно-обучающая веб-конференция (тренинг, семинар, занятие) с участием Пользователя(ей) и Тренера(ов), проводимая и транслируемая через Интернет в режиме реального времени;
1.3. Преподаватель – определяемый Сервисом специалист, который проводит Мастер-класс, Программу, Курс;
1.4. Подкаст – информационно-обучающий материал в виде звуковых или видеофайлов, размещенных на Сайте или Компакт-диске. Подкаст является объектом интеллектуальной собственности, права использования которого принадлежат Сервису. Запись Мастер-класса в виде видеофайла является Подкастом;
1.5. Курс, Программа, тренинг, коучинг — информационно-обучающий комплекс, включающий в себя в частности Мастер-классы, Подкасты, документы, презентации, задания, практикумы, готовые шаблоны для Интернет-обучения и другие объекты интеллектуальной собственности, доступный в специальном разделе Сайта Пользователю, оплатившему Услугу доступа к Программе, Курсу; либо размещаемый на Компакт-диске;
1.6. Обучающий объект – Курс, Мастер-класс, Подкаст, размещенный или транслируемый на Сайте;
1.7. Услуга доступа – услуга по предоставлению доступа к Обучающему объекту путем организации его воспроизведения и просмотра на Сайте через браузер Пользователя без возможности сохранения на компьютер Пользователя или с такой возможностью;
1.8. Услуги по обучению – стандартные услуги Сервиса, оказываемые всем Пользователям во время их участия в Программе, Курсе или Мастер-класса, например, проверка выполнения заданий, ответы Преподавателя на вопросы Пользователей и пр;
1.9. Дополнительные услуги – услуги Сервиса, оказываемые Пользователю во время его участия в Программе, Курсе или Мастер-классе в зависимости от приобретаемого Пользователем пакета;
1.10. Услуги – Услуга доступа, Услуги по обучению и Дополнительные услуги.
1.11. Компакт-диск – физический носитель, содержащий информационно-обучающие материалы, являющиеся объектами интеллектуальной собственности (как отдельные Подкасты, текстовые материалы, так и объединенные в виде Программы, Курса);
1.12. Объявление – информация об Обучающем объекте или Компакт-диске, размещаемая на Сайте на одной или нескольких веб-страницах, содержащая все существенные параметры Обучающего объекта либо состав материалов, включенных в Компакт-диск. Объявление содержит описание пакетов, перечень Услуг по обучению и Дополнительных услуг при их наличии.
1.13. Служба доставки – перевозчик или организации связи, осуществляющая доставку Компакт-диска Пользователю.
2. Оказание Услуг в отношении Обучающих объектов
2.1. Сервис после полного поступления оплаты от Пользователя обязуется оказать Пользователю Услуги доступа к Обучающим объектам, а также Услуги по обучению и (или) Дополнительные услуги, если их оказание предусмотрено в Объявлении в пределах, указанных в Объявлении.
2.2. В соответствующем Объявлении определяется:
- для Программы, Курса или Мастер-класса — краткое содержание и условия его проведения, наличие и набор Услуг по обучению и (или) Дополнительных услуг; сроки, на протяжении которых оказываются Услуги; стоимость Услуги доступа и Услуг по обучению, а также стоимость Дополнительных услуг;
- для Подкаста — краткое описание или содержание Подкаста; срок, на протяжении которого оказывается Услуга доступа.
2.3. С момента полной оплаты Услуг, Пользователь получает гиперссылку, которая ведет к закрытому от общего доступа разделу Сайта, где Пользователю открыт персональный доступ к оплаченным Обучающим объектам в течение срока оказания Услуг.
2.4. Если условиями Программы, Курса предусмотрено наличие ряда промежуточных этапов (модулей), то действуют следующие положения:
2.4.1. В рамках каждого модуля Пользователь должен достичь предусмотренные Программой Курса определенные результаты либо выполнить задания с определенным положительным результатом;
2.4.2. В задании, полученном Пользователем, определяются действия, которые обязуется совершить Пользователь, форма предоставления результата, критерии оценки выполнения задания и срок выполнения задания;
2.4.3. Риск невыполнения, ненадлежащего выполнения или просрочки выполнения задания несет Пользователь. Пользователь обязуется не предъявлять Сервису претензий, связанных с невозможностью и (или) затруднительностью выполнения задания;
2.4.4. Если Пользователь не достигает определенных положительных результатов или не выполняет задание(я), определенные программой Курса, Преподаватель не имеет права допустить Пользователя к следующему(им) этапу(ам) или завершению Программы, Курса. В таком случае Соглашение прекращается, а Услуги по Соглашению считаются оказанными Сервисом в полном объеме.
2.5. Пользователь самостоятельно обеспечивает установку, настройку и использование технических средств и программного обеспечения, необходимых для получения Услуг, а также для выполнения заданий.
2.6. Сервис в одностороннем порядке вправе изменять сроки оказания Услуг, в том числе промежуточные сроки в рамках Программы, Курса.
3. Порядок оплаты
3.1. Пользователь обязуется уплатить Сервису стоимость Услуг или Компакт-диска, указанную в Объявлении, на условиях полной предварительной оплаты.
3.2. Порядок перечисления денежных средств, а также иные условия оплаты определяются на Сайте и обусловлены сторонними платежными системами.
3.3. Если стоимость Компакт-диска не включает стоимость доставки, то Сервис указывает об этом в соответствующем Объявлении. В этом случае Пользователь оплачивает стоимость доставки.
3.4. Стоимость Обучающего объекта включает в себя стоимость Услуги доступа, а также Услуг по обучению и Дополнительных услуг при их наличии. Стоимость Дополнительных услуг включает стоимость расходов, которые несет Сервис.
3.5. Стоимость Обучающего объекта или Компакт-диска может быть изменена Сервисом в одностороннем порядке.
3.6. Обучающий объект или Компакт-диск считаются оплаченными Пользователем с момента получения Сервисом информации от платежной системы, используемой для их оплаты, об успешном проведении транзакции в пользу Сервиса.
4. Возвраты и гарантии
4.1. Пользователь обязуется использовать Обучающие объекты и (или) Компакт-диски в связи с изучением английского языка. Обучающие объекты и (или) Компакт-диски не предназначены и не могут использоваться для личного, семейного, домашнего или иного использования.
Компания ИП Семенова Е.О. гарантирует полный возврат средств за приобретенный цифровой продукт и/или услугу в гарантийный срок по первому требованию клиента.
Срок гарантийного периода определяется для конкретных товаров или услуг индивидуально, и составляет максимально 14 дней с момента оплаты для онлайн тренингов. Сроки гарантии прописаны для конкретных продуктов на страницах оформления заказа по данным продуктам.
Для того, что бы запросить возврат денежных средств за определенный тренинг/продукт или услугу, обратитесь на наш E-Mail технической поддержки: hello@eng-learn.ru . Все заявки рассматриваются в течении 72 часов.
Возврат денежных средств осуществляется путём перевода необходимой суммы на электронные кошельки (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI), либо на карту VISA/MASTERCARD. Перевод денежных средств осуществляется в течение 45 дней с момента оформления заявки на возврат. Длительность транзакции – от 1 до 3-х банковских дней.
5. Права на объекты интеллектуальной собственности
5.1. Сервису принадлежат права использования или исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, используемые в Обучающих объектах, или содержащихся на Компакт-дисках. Пользователю предоставляется право использования таких объектов интеллектуальной собственности исключительно в пределах, необходимых для получения доступа к Обучающим объектам (пункт 1.7 Соглашения). Если Сервисом предоставлена возможность копирования (сохранения) Обучающего объекта на физический носитель, Пользователь вправе воспроизводить его на технических средствах Пользователя.
5.2. Распространение (безвозмездное или за плату), распечатывание, репродуцирование, переработка и изменение Обучающих объектов, осуществление любых иных действий с Обучающим объектом или его частью не допускаются.
6. Конфиденциальность и защита персональных данных
6.1. Все сведения, истребуемые Сервисом от Пользователя используются исключительно с целью оказания Пользователю Услуг и продажи Компакт-дисков, а также заключения и исполнения Соглашения.
6.2. Пользователь выражает свое согласие Сервису на обработку своих персональных данных, а также любой иной информации, предоставленной Пользователем, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях, указанных в пункте 7.1 Соглашения, а равно в целях маркетинговых исследований и продвижения продуктов Сервиса, с даты настоящего согласия до даты, наступающей через 5 (Пять) лет с даты прекращения обязательств Сторон по Соглашению, с возможностью отзыва такого согласия на основании письменного заявления Пользователя.
6.3. Пользователь предоставляет свое согласие Сервису на направление Пользователю периодических уведомлений, сообщений, новостных рассылок и других информационных и рекламных материалов на адрес электронной почты, номер телефона или с использованием иной контактной информации и средств коммуникации, предоставленных Пользователем Сервису.
7. Ответственность. Порядок разрешения споров
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Сервис несет ответственность за реальные (прямые) убытки, понесенные Пользователем. При этом ответственность Сервиса ограничивается суммой, полученной им в оплату Обучающего объекта или Компакт-диска, приобретенного Пользователем.
7.2. Сервис не несет ответственности за Обучающие объекты, находящиеся на Сайте в открытом (бесплатном) доступе.
7.3. Сервис не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования Пользователем в своей практической деятельности информации, содержащейся на Сайте, в Обучающих объектах, на Компакт-дисках, равно как полученной в ходе участия Пользователя в Программе, Курсах, Мастер-классах.
7.4. Стороны установили претензионный досудебный порядок урегулирования разногласий и споров. Претензия должна быть направлена в письменной форме заказным письмом с уведомлением. Срок для ответа на предъявленную претензию — 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.
7.5. В случае неполучения ответа на претензию в указанный в пункте
7.4 Соглашения срок либо недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается на разрешение суда в соответствии с правилами подведомственности, определенными законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Сервиса.
8. Изменение и расторжение Соглашения
8.1. Сервис имеет право в любое время вносить изменения и (или) дополнения в Соглашение. Сервис уведомляет Пользователя об этом, размещая соответствующую информацию одним или несколькими способами (по выбору Сервиса) путем:
- размещения соответствующего уведомления на Сайте;
- направления сообщения на адрес электронной почты или номер телефона Пользователя.
8.2. Любые изменения и (или) дополнения Соглашения применяются Сервисом с момента вступления их в силу, определяемому Сервисом, и распространяются на всех Пользователей, в том числе на заключивших Соглашение ранее даты вступления в силу таких изменений и (или) дополнений.
8.3. Сервис имеет право в одностороннем порядке отказаться от Соглашения:
- в любой момент при исполнении всех своих существующих обязательств перед Пользователем;
- в случае, указанном в подпункте 2.4.4 Соглашения (недопуск к следующему этапу Программы, Курса или к завершению Курса);
- в случае нарушения Пользователем условий Соглашения или действующего законодательства. При этом Раздел 5 Соглашения о возвратах не применяется.
9. Прочие условия
9.1. Во всем, что не урегулировано Соглашением Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
9.2. Все уведомления, указания, извещения, согласия, документы и иного рода сообщения в связи с ходом выполнения Соглашения должны исходить от Пользователя лично либо от уполномоченных лиц Пользователя или Сервиса и могут быть направлены с помощью средств телефонной связи, электронной почты или иных электронных средств коммуникации, позволяющих идентифицировать отправителя, получателя, время отправления и получения, а также сохранять и подтверждать историю обмена корреспонденцией, если иное прямо не предусмотрено Соглашением или законодательством.
9.3. Права и обязанности по Соглашению не могут быть переданы Пользователем третьему лицу без предварительного согласия Сервиса.
9.4. В случае, если настоящее Соглашение заключается от имени юридического лица, то при акцепте Оферты Пользователь подтверждает и гарантирует, что акцепт осуществлен надлежаще уполномоченным представителем Пользователя.
Действующая редакция Пользовательского соглашения: от 01 января 2018 года.
100%
Гарантия на возврат денежных средств
Полный возврат денежных средств за приобретенный цифровой продукт
по первому требованию клиента.
Срок гарантийного периода программы
«Travel English» составляет 7 дней с момента оплаты
100%
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Преимущества
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Мы гарантируем 100% возврат средств! Получайте результат или не платите.
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Семь дней на знакомство с программой. Вы ничем не рискуете. Не понравится — вернем оплату.
Елизавета Кешкова
Старший преподаватель Cтудии Разговорного Английского
«Целая команда преподавателей, дизайнеров, разработчиков месяцами работала над тем, чтобы сделать прохождение программы не только максимально эффективным, но и максимально комфортным для любого возраста и любого уровня английского»
Отзывы наших учеников
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Наталья Шилова
Ученица Cтудии
Разговорного Английского
«Я очень благодарна Студии Разговорного Английского, что с вами я победила страх изучать английский язык. Благодарю за интересную методику. Вы сказали «нет» скучным урокам. Кстати очень удобно, что месячная программа доступна для изучения не 1 месяц, а 6 месяцев, поэтому есть возможность съездить отдохнуть, отвлечься на срочные дела и не переживать, что не успеете все изучить».
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Надежда Никулина
Ученица Cтудии
Разговорного Английского
«Мне 60 и я хочу посмотреть мир не только по телевизору, поэтому решила вплотную заняться английским (предыдущие попытки успехом не увенчались). Под руководством Елизаветы (необыкновенно милая, открытая и обаятельная девушка!) я прошла программу и с удовольствием, в более спокойном темпе буду повторять ее, пока он будет открыт!»
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Ева
Ученица Cтудии
Разговорного Английского
«I got the certificate today! Hooray! I’m only 6 years old and this fist victory is very important for me. I’m even proud of myself. I liked the lessons very much. The teacher Elizaveta is very good. Moderators are very tactful and attentive! Good luck and great success to all! And me too. Yesterday I began to correspond with the girls from the «Speaky».Еще отзывы